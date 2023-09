"Me lo voy a tomar como un piropo": Maura Rivera responde sin filtro a pregunta sobre si se hizo una cirugía estética

08 sept. 2023 - 10:10 hrs.

Común es que las celebridades de nuestro país realicen dinámicas de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, con el objetivo de interactuar más con sus seguidores.

Maura Rivera abrió la caja de consultas este jueves 7 de septiembre, recibiendo todo tipo de interrogantes de parte de sus fans.

¿Maura Rivera se operó?

Uno de los internautas le consultó: "De 'Rojo' (programa) que te sigo y siempre he tenido la duda, ¿te operaste la nariz?".

A bordo de un auto, Maura partió diciendo que "me lo voy a tomar como un piropo, porque si me sigues de 'Rojo', te darías cuenta que yo jamás me he tocado la nariz".

"Siempre he tenido la misma nariz, excepto cuando era guagua que tenía un puntito de nariz", agregó, revelando además que esta parte de su cuerpo la heredó también su hija.

"Me lo voy a tomar como piropo (la pregunta) porque me han preguntado mucho esto y no, respondiendo a tu pregunta, yo no me he operado la nariz", reiteró.

"Yo a mi nariz no le he hecho absolutamente nada. Me siento una bendecida, sí, debo decirlo", concluyó la bailarina.

