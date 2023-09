"De la peor forma": Angélica Sepúlveda cuenta las razones por las que finalizó su relación con su galán turco

07 sept. 2023 - 18:00 hrs.

Hace algunos días, Angélica Sepúlveda deslizó, a través de sus redes sociales, que a fines de este 2023 contraería matrimonio con su galán turco, Gürsel, en Torres del Paine.

Una idea que no habría alcanzado a durar más allá de algunas semanas, puesto que hace algunos días Angélica reveló que puso fin a su relación con el hombre extranjero.

¿Por qué terminaron?

La decisión la comunicó justo luego de que se conocieran unos chats privados de Gürsel, coqueteando con una celebridad paraguaya, quien viralizó a través de redes sociales el contenido de la conversación.

En su cuenta de Instagram, Angélica subió una imagen en la que aparece el pantallazo de un medio de comunicación que informaba sobre su quiebre, revelando nuevos detalles del fin del romance.

Angélica Sepúlveda y Gürsel

"Chiquillos y chiquillas lindas, hace unas semanas terminamos (con Gürsel) y de la peor forma, hoy somos nada. Prefiero contarlo, porque todos mis clientes cuando llegan a probar sus ropas huasas lo primero que hacen es preguntar cómo está Gürsel y comentar lo feliz que están por nuestra relación", partió diciendo.

En este sentido, agregó que "no hay culpables, tampoco engaño, ni patas negras, estuve muy enamorada de él, pero llegó un momento, en medio de una fuerte discusión, que noté que para poder seguir juntos yo debía cambiar muchas cosas, parte de su familia lo presionó a que me pusiera límites, condiciones que yo jamás permitiré. Lo nuestro era libre y eso lo hacía maravillosamente especial, algo pasó que su discurso cambió, yo creo que se nos acabó el amor y no quisimos reconocerlo a tiempo...".

"Es increíble como el exceso de trabajo ha sido mi vitamina, no me queda tiempo para extrañar, pensar ni menos llorar, me aferré a esto que amo; confeccionar, diseñar, crear, vestir y llenarme de energía con todos mis lindos clientes", sumó, dejando en claro que no tiene tiempo para sufrir.

"Muchos me instan a que seamos amigos por el tiempo que estuvimos juntos, hoy no puedo, porque estoy muy enojada (no sentida, herida, ni frustrada). Estoy bien y mañana estaré mucho mejor, ahora a seguir trabajando que tengo muchos trajes mapuches que coser", concluyó, en referencia a su pyme de arriendo de trajes y disfraces.

Declaración de Angélica Sepúlveda

