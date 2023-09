"Se sentía raro": Jordi Castell revela problema de salud que tiene a su pareja internada en la clínica

07 sept. 2023 - 14:00 hrs.

El fotógrafo Jordi Castell contó que su actual pareja se encuentra atravesando un complejo momento de salud, tras sufrir una complicación que lo llevó a ser internado en la clínica.

Así lo contó en un programa de televisión, revelando de forma pública el drama que vive no solo su pareja, sino que también él.

Ir a la siguiente nota

El problema de salud de la pareja de Jordi

En un programa de TV+, Jordi partió relatando que su hermana —quien vive en otra región—, vino de visita a Santiago con el objetivo de conocer al hombre que le robó el corazón al fotógrafo.

"Llegó con una torta para mi pololo, se amaron, se conocieron. Pero mi pololo tuvo un contratiempo de salud, así que tuvo que internarse", lamentó.

Jordi Castell

Castell agregó que previo a dicha reunión, el hombre ya había manifestado molestias. "El viernes (1 de septiembre) cominos con una amiga de él y se sentía raro. Yo (...) dije: ‘Ya, típico de mucho estrés, mucha carga laboral’. Porque estaba con harto trabajo. Y el sábado (2 de septiembre) siguió el dolor", expresó.

Las molestias continuaron y finalmente fue a la clínica, donde los médicos le entregaron su diagnóstico.

"Fue por unas piedras que salieron de la vesícula y se fueron por un conducto que no debían irse y el hígado empezó a colapsar. Y el pobre, el domingo despertó con las transaminasas por allá arriba", explicó.

En ese sentido, dijo que junto a su hermana visitaron a su pareja en la clínica, donde lo tendrían estabilizado previo a la cirugía. "Antes de operar, tiene que tener niveles normales, no hue... atroz. Todos estos días me he tenido que subdividir", cerró Jordi.

Todo sobre Famosos chilenos