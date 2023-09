"Verme bien me encanta": Kike Acuña se realizó nueva intervención estética en su rostro

07 sept. 2023 - 13:00 hrs.

El exfutbolista Kike Acuña mostró, a través de sus redes sociales, que se sometió a un nuevo procedimiento estético directamente en su rostro.

Acuña, quien ha trabajado además como director técnico, se inyectó ácido bótox y ácido hialurónico en su rostro, para rellenar algunos surcos que le han salido, propios de la edad.

"Verme bien me encanta"

Esta no es la primera vez que Kike se realiza una intervención en su cara. De hecho, hace 21 años, cuando él tenía 24, lo hizo por primera vez, colocándose en ese entonces bótox en el entrecejo.

"La primera vez todo bien, pero la segunda no me gustó mucho porque me quedó una ceja levantada y parecía un gato", rememoró en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), dejando de lado las inyecciones de bótox por varios años.

En 2020, se armó de valor nuevamente y decidió colocarse ácido hialurónico en su sus arrugas y nariz, retoques que se ha hecho en varias ocasiones desde entonces.

"Verme bien me encanta. Finalmente es como cortarse el pelo, para la gente que tiene pelo. Es refrescar mi aspecto y verme bien en la medida que se pueda. Ya me he hecho varios tratamientos y asumo que cada vez me gustan más", indicó al citado medio.

En esta línea, agregó que "verme bien es medio adictivo porque me encantan los resultados, porque además no me opero ni sufro dolores. Me veo bien en una hora. Y sí, es adictivo. Pero me pasa solo con esta doctora. De hecho, me tapó unas ojeras y quedaron a la pinta".

Al ser consultado sobre si es un exceso las intervenciones que se ha realizado, contestó: "Es que mira los resultados. ¿Se ve mejor, no? Esa es la gracia (...) yo lo encontré fabuloso y por eso sigo yendo".

