"Yo lo vi sufrir": Fernando Solabarrieta opina con sinceridad sobre el retiro del fútbol profesional de su hijo Nicolás

Hace algunos días, el futbolista Nicolás Solabarrieta, hijo del periodista deportivo Fernando Solabarrieta, anunció el fin de su carrera profesional a sus 27 años.

Esto porque fue el mismo Nicolás quien tomó la decisión de marginarse del fútbol, volver a Chile y dedicarse a su emprendimiento de ropa deportiva.

¿Qué piensa Fernando Solabarrieta de esta decisión?

Fernando Solabarrieta valoró públicamente la decisión que tomó su hijo, manifestándole todo su apoyo en una entrevista que dio al medio Publimetro.

"Para mí, honestamente, no fue una mala noticia, porque yo lo vi sufrir durante un buen tiempo. El fútbol es muy complicado y yo pensaba que a estas alturas mejor que se dedicara a lo que él estudió", partió indicando el periodista.

Fernando aseguró que Nicolás "era muy buen jugador", destacando que "hizo algo que era muy difícil, que fue reengancharse en el fútbol profesional después de cuatro años, cuando se fue a Estados Unidos. Volvió y jugó en Palestino y eso demostraba que era un buen jugador, pero luego las situaciones en el fútbol son muy complicadas y a él no se le dieron".

El periodista deportivo aseveró además que el hecho de que Nicolás se retire del fútbol, contribuirá a la paz mental del joven. "Lo vi sufrir en el tema de encontrar equipo, entonces pienso que la decisión de retirarse fue lo mejor", expresó.

De hecho, confesó que esta determinación la conversaron previamente. "Lo hablamos muchas veces y cuando le llegó la oportunidad de irse a Dubái a una pasantía relacionada con su carrera, ahí pensó que ya era el momento. Me habría encantado que hubiese cumplido su sueño, pero como las cosas no se le dieron, este paso al costado me parece bien", expresó.

Sobre el apoyo familiar, Fernando contó que su esposa y madre de Nicolás, Ivette Vergara, fue una de las que más lo alentó a seguir una carrera en el fútbol, a diferencia de él, que conocía que la práctica de este deporte puede no ser fácil.

"(Ivette Vergara) al principio lo apoyaba muchísimo. Yo la verdad nunca estuve tan convencido, porque yo sé que el fútbol es muy difícil y se sufre muchísimo, pero desde el principio Ivette lo apoyó mucho", concluyó.

