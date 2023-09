Steffi Méndez confiesa por qué decidió irse de Chile a Suecia: "Me afligía vivir esta vida tipo influencer"

06 sept. 2023 - 15:30 hrs.

Steffi Méndez se convirtió en una celebridad en el año 2012, tras protagonizar el reality "Los Méndez" que mostraba la realidad de su familia.

Dicho programa tuvo varias temporadas, catapultando a la fama a Steffi en Chile, quien luego se sumó como actriz a la película "Maldito Amor" (2014) y a la teleserie "Pobre Gallo" (2016) de Mega.

Una carrera que iba en ascenso, pero que ella misma decidió pausar con el objetivo de especializarse en la actuación.

¿Por qué Steffi Méndez se retiró de la TV?

Así lo reconoció a Página 7, explicando que "cuando salí, tomé una decisión por mí, porque de verdad quería enfocarme en mi carrera. A veces, las actrices no siempre tienen proyecto al hilo que las mantienen activas".

En paralelo, Steffi también comenzó a trabajar en sus redes sociales, acumulando gran cantidad de seguidores.

Sin embargo, dicha labor le dejó de llamar la atención, restándose de dicho mundo. "A mí me aburrió esa cuestión de ser influencer, de verdad. Siento que hay una responsabilidad muy grande. Puede ser súper entretenido, pero mientras uno haga las cosas de forma seria", expuso.

Steffi y su vida en Suecia

Desde hace algunos años, Steffi además se mudó de Chile a Suecia, país en el cual ha estado trabajando para tener una oportunidad en actuación. Si bien ha buscado su espacio, en el país europeo igual se ha desempeñado en otros roles, como vendedora de tienda.

"He hecho castings, también he tenido mis reuniones. Lo que he hecho estos años es, más que nada, trabajar mi oportunidad acá en Suecia, que yo sé que me la van a dar", contó.

Al mismo tiempo, reveló por qué decidió irse de Chile. "A veces me afligía vivir esta vida tipo ‘influencer’, ser tildada de eso o de modelo… porque yo modelaje jamás en mi vida. Eso igual confundió mi realidad y me hizo pensar ‘qué es lo que realmente quiero’, y por eso tomé la decisión de irme", indicó.

Sobre su presente, aseguró que, "lo único que sé es que estoy desarrollando mi carrera de actriz. Y lo que me dure esta pasión, porque imagínate me aburro y me sale un proyecto, no sé... abro mi empresa; o quizás quiero ser mamá después de los 30".

