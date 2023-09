"Nada fue suficiente": Mila Correa revela que enfrenta nuevo problema de salud

05 sept. 2023 - 12:00 hrs.

La exchica reality Mila Correa nuevamente se encuentra enfrentando problemas de salud, luego que en 2021 fuera diagnosticada con cáncer de mamas.

En ese entonces, fue el hermano de Mila quien reveló que la brasileña estaba sometiéndose a un tratamiento para paliar la enfermedad, de la cual tuvo una última operación en julio de este 2023.

Las palabras de Mila Correa

En su cuenta de Instagram, durante esta semana, Mila subió un video en el que aparece con una sonda en su brazo, detallando en la descripción lo que ocurre con ella.

"Así son mis días... Siempre intensos, no me alcanza el tiempo para nada, a pesar de que hago mucho. Quiero avanzar lo más que puedo, pero no depende de mí... me cuido demasiado, voy a control todos los meses, estoy pendiente de mis exámenes, soy insoportable en la insistencia para que siempre me atiendan cada vez que sospecho de algo raro", partió diciendo.

Pese a que recalcó que cada vez que sospecha de algo va al médico, durante los últimos meses, pese a sus consultas, no hallaron a tiempo algo que estaba creciendo en su útero.

"Esta vez nada fue suficiente, no se dieron cuenta que algo raro crecía en mi útero... y ya tiene 6 centímetros... Antes que me pregunten o digan lo que debo hacer, créanme que lo hice todo, hace 3 meses pido exámenes... pero esto no lo compartiré ahora. Solo quiero que sepan, que a pesar de todo, siempre me verán feliz, optimista y siempre voy a estar bien", agregó.

"No sé que es así, que no tengo respuestas... Solo sé que nada me detendrá, todos mis sueños están ahí en la puerta esperándome... Mi fé es mayor que cualquier duda, el amor que me rodea es la base más firme que tengo", concluyó escribiendo en el posteo, que recibió decenas de mensajes de apoyo de sus fans.

