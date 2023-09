"La embarraste": Marco se mostrará decepcionado de su hija Carol en próximo capítulo de "Como la vida misma"

04 sept. 2023 - 21:30 hrs.

En el próximo capítulo de "Como la vida misma", veremos que Marco (Andrés Velasco), sigue dolido con Carol (Octavia Bernasconi), su hija, tras conocer de su embarazo.

Recordemos que en el capítulo de este lunes 4 de septiembre vimos que a Carol no le quedó nada más que asumir su embarazo, luego de que su madre, Soledad (Sigrid Alegría), encontrara las pruebas de su estado gestacional.

"La embarré confiando en ti"

Carol se acercará a su padre a la salida del colegio, con el objetivo de pedirle dinero el cual está destinado a financiar una fiesta.

"Papá, vamos a hacer una convivencia en el curso por el día del alumno entonces quería saber si me podías prestar plata", indicará la joven, recibiendo un duro rechazo de su padre quien le contestará, "no más plata, no más actividades".

Marco no ocultará su decepción frente a su hija

"Papá, perdón, perdón", dirá una arrepentida Carol. Estas palabras no lograrán suavizar a Marco quien le informará su cambio de postura de ahora en adelante.

"La embarraste, la embarraste. Y yo también la embarré confiando en ti. No hija, se acabó. Ese papá se acabó", le indicará Marco, dejando a Carol en un mar de lágrimas, buscando refugio en su buen amigo Bruno (Andrew Bargsted), a quien, entre sollozos, le expresará, "mi papá me odia".

