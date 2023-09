"Ni la mano le he tomado": Rafa Araneda desmiente rumor de infidelidad con actriz mexicana Ivonne Montero

01 sept. 2023 - 16:00 hrs.

Hace algunos años, comenzó a circular a través de los medios de espectáculos mexicanos un rumor que apuntaba a que Rafael Araneda le era infiel a su esposa, Marcela Vacarezza, con la actriz Ivonne Montero.

Esto ocurrió en 2009, cuando Rafael e Ivonne trabajaban en el mismo canal mexicano TV Azteca, y la producción del programa invitó a la actriz al programa que conducía en ese entonces, llamado "El gran desafío", consigna La Cuarta.

Un rumor falso

Cuando Rafael Araneda trabajaba en México, su esposa vivía en Chile y veía de forma esporádica a su marido.

En un programa de CHV, Araneda recordó que se enteró de ese rumor luego que le llegara una alerta a su celular de noticias de Google, y se la leyó a Marcela.

"¿Cachái lo cara de raj...? Con esa misma cara me dice ‘mira lo que estoy leyendo’", indicó Marcela, revelando luego que su reacción fue "como las huevo...".

Rafael contó que "llegó esta alerta de Google, que decía que había tenido un affaire con Ivonne Montero. Yo pensé ‘ni la mano le he tomado y me están metiendo en este cahuín’".

"Participamos en el mismo programa. No tiene nada que ver. Una vez le pedí que me llevara a un lugar donde nos encontramos con otro chileno, del que no diré el nombre porque él sí salía con ella", explicó Rafa.

Marcela, al cierre, aseguró frente a su marido que "yo confío demasiado en ti". "Rafael estuvo 4 años de un punto a otro, prácticamente vivía allá, donde hay mujeres regias, estupendas... pero todo fue una mentira", cerró.

