Avance de "Generación 98": Juanjo quedará en aprietos frente a Valentina

31 ag. 2023 - 23:30 hrs.

Un nuevo capítulo de "Generación 98", la exitosa teleserie nocturna de Mega, se emitirá el lunes 4 de septiembre, a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

En el avance, Julia (Tamara Acosta) le pedirá a Arturo (Francisco Reyes) que le cuente todos los detalles de la denuncia a Carabineros que realizó la hija de Josefina (María Elena Duvauchelle).

Ir a la siguiente nota

"Vas a tener que tener más cuidado, porque si no, vamos a cagar todos", le advertirá la psicóloga.

En tanto, Vicho (Simón Pesutic) y Loreto (Ignacia Baeza) seguirán en aprietos debido a la misteriosa desaparición del video que captó el íntimo encuentro que tuvieron en el restaurante. "Justo esa noche esa cámara no grabó (...) Tranquila, estoy totalmente seguro de lo que te estoy diciendo", expresará el joven.

Por otra parte, Javiera (Paloma Moreno) continuará evidentemente afectada debido a que Gonzalo (Nicolás Oyarzún) no está seguro de sus actuales sentimientos hacia su esposa.

"No quiero conversar más, por favor, ándate, no quiero hablar, entiéndeme. Me estoy muriendo de pena, ¿cómo no te das cuenta?", le dirá a Gonzalo.

Juanjo quedará en aprietos

Los potenciales inversionistas de Punta Virgen se reunirán en el restaurante de Loreto. En esa instancia, Macarena (Constanza Mackenna) le preguntará a Valentina (María Gracia Omegna) cómo le ha ido con su hija en ballet.

"No tengo ninguna niña que vaya a ballet", dirá la esposa de Juanjo (Nicolás Poblete) entre risas.

Ante eso, Maca responderá: "Con Juanjo nos encontramos en la tienda de ballet el otro día y yo le estaba comprando a mi niña", lo que impactará a Valentina.

Finalmente, Robin (Gabriel Urzúa) planeará llegar hasta el restaurante para "pararle los carros" a Valentina luego de que fuera a encarar a Martita (Daniela Ramírez) a su casa.

¿Martita y Robin interrumpirán la cena? Eso lo conoceremos en el próximo capítulo de "Generación 98", el que se puede ver en MegaGO, 24 horas antes de su estreno en televisión.

Revisa el avance completo

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Generación 98