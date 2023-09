Las cosas habrían cambiado después de la Gala de Viña: Vesta Lugg explica por qué terminó su relación con Pablo Galdames

02 sept. 2023 - 08:00 hrs.

Vesta Lugg reveló algunas de las razones que estarían detrás de su repentino quiebre con el futbolista chileno Pablo Galdames.

Fue en una entrevista con la revista nacional Velvet que explicó los cambios que sufrió su relación después de pasar por la Gala del Festival de Viña del Mar con su osada vestimenta.

"Yo hice todo para poder darle lo que él necesita"

En una íntima entrevista y con una reveladora portada, Vesta Lugg explicó al medio nacional que la relación llegó a su fin cuando las necesidades de ambos comenzaron a ser opuestas.

"Él tenía necesidades que discrepaban con las mías, y yo hice todo para poder darle lo que él necesita en un momento, perdiendo lo que yo necesitaba", confesó la fashionista.

Pero para poder cumplir con los deseos de su pareja, Vesta hizo grandes sacrificios en su vida personal y laboral.

"Yo estoy arriba de un avión tres cuartas partes del mes, y pasaba una semana al mes o 5 días del mes viajando para allá para poder estar con él. Y eso, en algún momento, para él no fue suficiente. Porque él quería otra cosa. Él quería una pareja que viviera donde él vivía, que se asemejara más a lo que veía de sus compañeros (de club)", añadió.

"Su entorno cosifica a las mujeres"

Además, la intérprete de "Me Siento Feliz" confesó que notó un cambio después de su paso por la Gala de Viña del Mar 2023.

"Me di cuenta de que algo había cambiado en él a principio de año, después de la Gala del Festival de Viña", comenzó explicando.

Específicamente, habría sido su osado look, compuesto de ropa interior, lo que habría cambiado la situación.

"No le conté a nadie cómo me iba a vestir, solo a él. No quería que lo pillara desprevenido, porque podía impactar su cultura laboral. Pero el entorno en el cual él se desenvuelve cosifica a las mujeres", dijo la exactriz de "BKN".

A pesar de sus precauciones, hubo comentarios desagradables en los camarines de fútbol.

"Escuchar comentarios de sus compañeros como ‘oye, qué rica que está la Gala’. Y él me dijo que quizás era mejor ponerme un vestido. Que era muy pintamonos salir en pelotas. Me puso un poco a la defensiva porque sentí que tuve que proteger mi trabajo. Me di cuenta de que estaba saliendo un montón de pedacitos de mí para hacer una relación funcional", añadió.

"Me di cuenta de que siempre me da mejores resultados lo laboral cuando estoy soltera", concluyó Vesta.

