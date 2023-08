"Sal de mi vista": La furiosa reacción de Sofía frente a su madre en el próximo capítulo de 'Juego de Ilusiones'

30 ag. 2023 - 17:00 hrs.

Una reacción llena de ira es la que tendrá Sofía (Magdalena Müller) frente a su madre, Mariana (Carolina Arregui), en el próximo capítulo de "Juego de Ilusiones".

En el siguiente episodio, Julián (Julio Milostich) le contará a Mariana que fue Sofía quien lo liberó del búnker donde ella lo tuvo secuestrado por largo tiempo.

La furiosa reacción de Sofía

Con esta información, Mariana comenzará a atar cabos y probablemente entenderá el motivo por el que su hija ha estado muy distante con ella.

Por lo anterior, en plena fiesta, el personaje de Arregui irá a decirle a Sofía que quiere conversar con ella, de una forma muy insistente.

Sofía dejará claro a su madre que no quiere hablar con ella

"Sofía, podríamos hablar", le dirá Mariana a su hija, quien le contestará que "no, ahora no". "Por favor", reiterará Mariana, provocando la furia de Sofía.

"Mira, no abuses de mi buena educación, y sal de mi vista", dirá, frente a una Mariana que expresará un resignado "hija...", que no logrará conmover para nada a Sofía, quien de forma enfática sentenciará que "no me digas así".

