"Me fracturé": Dani Urrizola terminó con su nariz herida tras tirarse un "piquero" a la cama

28 ag. 2023 - 16:00 hrs.

Daniela "Dani" Urrizola, la conductora del programa de viajes de Mega, "Viajando Ando", tuvo un accidente completamente evitable en medio de una promoción de un colchón.

Resulta que una marca la contactó para que ella grabara un video,publicitando el colchón. Sin embargo, Urrizola no encontró nada mejor que tirarse un "piquero" a la cama, lesionándose en este acto su nariz, a la cual había sometido a una rinoplastia en 2018.

Dani Urrizola terminó con su nariz lesionada

"Me fracturé la nariz"

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Daniela Urrizola abordó su accidente. "Fui tan tonta, pero fue toda mi culpa (...) Me tiré de cara. No sé por qué. Tengo una rinoplastia y no puedo pegarme por ningún motivo en la cara. Y me fracturé la nariz, por estúpida", indicó.

Urrizola estaba confiada en que el colchón sería como los de antes y se hundiría, sin embargo, el de la marca era más duro, lo que ocasionó el golpe.

Dani Urrizola al tirarse a la cama

"Me dolió harto en ese minuto, pero no insoportable, porque tengo harta tolerancia al dolor. Me dolía un poquito la nariz, después me empezó a doler más. El viernes (25 de agosto) ya me dolía mucho la cabeza, algo constante en toda esa zona, como de hueso", agregó.

La periodista aseguró que hacia afuera no se veía nada raro, pero ella sentía un intenso malestar. "Se me veía normal, pero me dolía mucho y no me podía poner los lentes", expresó.

Tras ir al médico, el profesional indicó que su nariz debe deshincharse y en tres meses más podría volver a someterse a una rinoplastia.

