"Fue una experiencia increíble": Lumy, hermana de Polimá Westcoast, debutó como modelo

25 ag. 2023 - 15:00 hrs.

Lumengo Madalena Makivavila, hermana del cantante chileno-angolés Polimá Westcoast, debutó como modelo durante esta semana en un evento que se hizo en la Región Metropolitana.

La joven, que es conocida también por su seudónimo Lumy, estuvo los últimos cinco meses entre España y Estados Unidos, acompañando a su hermano por motivos laborales.

Y es que Lumy es quien se encarga de la llamativa imagen de Polimá y, además, lo aconseja y guia en sus decisiones, de acuerdo a lo que ella contó a Las Últimas Noticias (LUN).

"Fue una experiencia increíble"

Lumengo desfiló para la misma marca que diseñó el atuendo de Polimá para su presentación durante el Festival de Viña del Mar 2023.

"Fue una sorpresa que me invitaran, no lo estaba esperando y no sabía si tomar la oportunidad. Después pensé que no tenía nada que perder y me atreví. Fue una experiencia increíble. Me sentí poderosa", señaló al citado medio.

La joven había buscado su oportunidad en el mundo del modejale, logrando fichar con una agencia en 2021, pero nunca las marcas decidieron trabajar con ella.

"Siempre reprobaba los castings. Perdí el ánimo y no fui más. Pero lo intenté mucho (...) Dejé de hacer muchas cosas para adaptarme, pero no tuve éxito. Siento que ellos tenían un estándar de gente con que trabajan y quizás yo no correspondía a lo que ellos necesitaban en ese momento", indicó.

Tras el desfile, hizo una sentida reflexión. "Siento que pude superar a la Lumengo (ella misma) del pasado que quizás pensó que no podría estar en este lugar, porque mucha gente me tachaba de fea, que si quería estar ahí tenía que ser de cierta manera y que para ser más negra tenía que estar con mi afro (...) Descubrí otro mundo y por primera vez empecé a trabajar algo que estoy sanando en mí. Fue mucho más que ir a un desfile", aseveró.

