"Cambió toda mi vida": Sebastián Badilla revela que tuvo un tumor cancerígeno

Sebastián Badilla (31), el director de cine chileno, reveló que sufrió una grave enfermedad durante el año 2022. En una entrevista en "Not News", el guionista confesó que le descubrieron un tumor cancerígeno en el cuerpo.

Fue en marzo del año anterior que detectó un extraño bulto en su espalda, el cual decidió revisar con especialistas de la salud.

"A mí me encuentran un lipoma en la espalda, que es como un huevo que aparece. Me daba bastante curiosidad (saber) qué es lo que era, entonces fui con un doctor, me hicieron una biopsia y me dijeron 'pueden haber lipomas benignos o malignos'", relató en el programa.

"En 30 segundos cambió toda mi vida"

Afortunadamente, los médicos decidieron remover la totalidad de la masa, en vez de una pequeña biopsia, ya que no fue hasta después de los análisis de laboratorio que descubrieron que se trataba de un tumor cancerígeno.

"Entonces, en 30 segundos cambió toda mi vida", contó el director de "El Limpiapiscinas".

"Yo me chequeo cada tres meses"

Tras el hallazgo, continuó realizándose exámenes completos, para así detectar posibles nuevas células cancerígenas.

Finalmente, los resultados fueron favorables, pero el también actor debe continuar con las revisiones constantes.

"Yo me chequeo cada tres meses", explicó recientemente en sus historias de Instagram.

Además, la estresante situación le permitió acercarse más a la religión.

"Me acerqué mucho a dios y le pedí conocer al amor de mi vida si es que me quedaba poco tiempo en este mundo, y a los dos días conocí a Mariana, quien es hoy día la madre de mi hijo y mi futura esposa", reveló en la red social.

