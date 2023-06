"Nunca me he sentido enraizada": Fran Undurraga revela por qué se quiere ir de Chile

27 jun. 2023 - 14:00 hrs.

La modelo y exchica reality Francisca "Fran" Undurraga reconoció recientemente que está entre sus planes irse de Chile y radicarse en otro país.

Así lo contó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), confesando que se encuentra meditando esta decisión, la cual llegó a su cabeza tras un difícil inicio de año.

Ir a la siguiente nota

Y es que Undurraga vivió la muerte de su padre y, además, una fallida cirugía nasal en Colombia, donde descubrieron que le inyectaron metacrilato, un compuesto no apto para el cuerpo, el cual le está provocando molestias.

La decisión de Fran Undurraga

En la conversación con el citado medio, Fran explicó que actualmente se encuentra en "un proceso de rearmarme". "Tengo ganas de irme a vivir otro país y eso es algo que vengo pensando desde el año pasado (2022)", expresó.

Fran Undurraga piensa en irse de Chile

"Nunca me he sentido enraizada a ningún lado y a mis treinta y tantos años necesito decir 'este es mi lugar'", añadió, entregando sus razones por las cuales no cree que Chile sea su lugar.

"Creo que tiene que ver con mi trabajo en las plataformas digitales con fotos sexys. Eso te coarta un poco con el resto de la gente y te inhabilita a hacer otras cosas. Si te van a juzgar constantemente por estar en esas plataformas, que es algo que ya está súper normalizado en otras partes del mundo, pienso '¿qué estoy haciendo aquí?'", reflexionó.

En este sentido, la diva ya tiene vistos algunos países dónde mudarse, entre los cuales están México, Costa Rica y Estados Unidos. "La parte buena de ser soltera y no tener hijos todavía es que estoy súper libre para tomar cualquier decisión", indicó.

Todo sobre Famosos chilenos