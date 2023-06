Estaba con su papá en la UCI: Shakira revela el momento exacto en que se enteró que Piqué le fue infiel

27 jun. 2023 - 12:00 hrs.

Hace exactamente un año, la cantante colombiana Shakira, a través de su oficina de prensa, anunció su separación con Gerard Piqué, tras una década de relación.

El quiebre se dio luego de un explosivo rumor que lanzó la prensa española, en donde aseguraban que el exfutbolista le había sido infiel con quien ahora es su pareja, Clara Chía Martí.

Ir a la siguiente nota

El momento en que Shakira se enteró que Piqué le fue infiel

Mientras la televisión española emitía horas y horas sobre este rumor, Shakira, además de estar lidiando con la separación, enfrentaba otro problema familiar: el desgaste en la salud de su padre, William Mebarak.

Y es que el progenitor de la cantante se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un recinto médico de Barcelona, acompañado de Shakira y su familia.

Shakira recordó el momento en que supo que le fueron infiel

De hecho, la colombiana en una reciente entrevista recordó cómo fueron esos días, en los que se habría enterado gracias a los medios de comunicación de que Piqué le fue infiel.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto", expresó en una conversación con la revista People.

En este sentido, añadió que lo que más le dolía era no poder recibir las sabias recomendaciones de su padre para lidiar con esta situación. "El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", cerró.

Todo sobre Famosos