Marcianeke hace inquietante reflexión sobre Galee Galee a un mes de su partida: "Yo no doy más"

27 jun. 2023 - 05:15 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante de música urbana, Marcianeke, sorprendió a sus seguidores luego de compartir una reflexión sobre Galee Galee, artista del mismo género y uno de sus cercanos, quien falleció hace un mes.

Fue así como compartió este mensaje por medio de su cuenta de Instagram, donde el cantante tuvo palabras para su fallecido amigo.

El mensaje

“Pk no me llevaste CTM”, partió expresando Marcianeke, preocupando a sus fanáticos.

“Ya quiero que se aclaren todas las we… Tengo cualquier pena CTM… No doy ni un minuto más aquí”, agregó a su reflexión el cantante nacional.

“Perdón mi gente, pero espero alguna vez (que) una persona logre entender y logre aclarar todas estas we... porque yo no doy más… La pulenta, la pulenta. No quiero más sentirme así”, cerró Marcianeke en el mensaje.

