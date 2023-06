¿Lo notaste? La sutil participación de Shakira en la nueva canción de Bizarrap con Rauw Alejandro

22 jun. 2023 - 14:00 hrs.

Esta semana, el productor musical y DJ argentino llamado Bizarrap lanzó su nueva canción junto a Rauw Alejandro, que fue titulada como "BZRP Music Session #56".

En cosa de horas el tema se ha vuelto viral, y la letra de la canción habla sobre el amor libre, con frases como "la noche es nuestra, y pasarla bien es la meta" o "si otra noche nos volvemos a ver, no será nada serio".

La participación de Shakira

Asimismo, también hizo alusiones a Rosalía, novia de Rauw Alejandro, diciendo "si estás despechá, yo te hago rehab (rehabilitación)", refiriéndose a la canción de la española que lleva dicho nombre.

Pero hay un detalle en la canción del cual pocos se han dado cuenta, y el propio Bizarrap se encargó de aclarar frente a algunos comentarios de personas que sí lo notaron.

Bizarrap y Rauw Alejandro

Y es que en partes de la melodía, se escuchan unos jadeos o gemidos. Quien estuvo detrás de dichos sonidos fue nada más ni nada menos que Shakira, con quien Bizarrap lanzó una canción en enero de este 2023.

¿De dónde salieron estos gemidos? Un internauta fanático de Shakira citó la canción y dijo en Twitter: "Los gemidos/jadeos aquí (en la canción) son los de Shakira en 'She Wolf'/'Loba' y no me van a convencer de lo contrario".

Bizarrap mediante su cuenta oficial de la red social le respondió: "Exacto, jaja", confirmando que dichos sonidos los extrajo de la canción "Loba", que Shakira lanzó en el año 2009.

exacto jaja — bzrp (@bizarrap) June 22, 2023

