"Tu hijo es un bruto": Octavia enfrentó en duros términos a Sole por culpa de Damián en "Como la vida misma"

20 jun. 2023 - 21:11 hrs.

En el capítulo de este martes 20 de junio de "Como la vida misma", vimos las consecuencias que dejó el "tortazo" de Damián (Bastián Morales) a Benjamín (Alexander Hidalgo).

Si bien a Benjita no le molestó tanto este actuar, que lo tomó por sorpresa, quien sí se enojó y de sobremanera fue la madre de este, Octavia (Ingrid Cruz), quien encaró a la madre de Damián, Soledad (Sigrid Alegría).

Ir a la siguiente nota

Octavia enfrentó a Soledad

"Tu hijo es un bruto, ¿viste cómo dejó al Benja? (...) es insólito, primero le rompe la cejita y ahora qué, le quiere arruinar el cumpleaños", expresó Octavia, mientras Soledad se excusó diciendo que era una "broma".

Esta respuesta no dejó satisfecha a Octavia, a quien no le pareció para nada que catalogara el tortazo como una "broma". "Si tú educas así a tu hijo, normalizando este tipo de cosas horrendas, el mío es muy distinto", expresó.

Octavia retando a Soledad

Soledad siguió bajándole el perfil a la situación diciendo que simplemente "son niños", recibiendo nuevamente una reprimenda de Octavia.

"Atrás están los padres que permiten o no permiten este tipo de cosas y yo no las permito (...) claramente aquí criamos muy distinto, y tú no tienes la menor idea de lo que son los límites", añadió, mientras Soledad le dijo "bájame el tonito".

Revive por completo este capítulo de la teleserie en Mega Go, la app de streaming de Mega en la que puedes ver todos los episodios de "Como la vida misma" y otras producciones de nuestro canal, por solo $2.990 mensuales.

Revisa la escena

Todo sobre Como la vida misma