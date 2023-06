"Es un granito de arena": Fernando Godoy revela por qué se hizo la vasectomía

19 jun. 2023 - 18:00 hrs.

Hace algunos días, el actor de "Casado con hijos", Fernando Godoy, sorprendió a sus seguidores tras revelar que se había hecho la vasectomía.

Este procedimiento reversible esteriliza a los hombres, evitando que los espermatozoides puedan salir de los testículos y, así, en una relación sexual vaginal, evitar la fecundación.

¿Cuáles fueron las razones para que Fernando se realizara la vasectomía?

Parece obvio que las razones para que Fernando Godoy se hiciera la vasectomía es su deseo de no volver a ser padre. No obstante, también tuvo otras motivaciones que estuvieron directamente relacionadas con su futura esposa, Ornella Dalbosco.

Así lo explicó en una conversación con Las Últimas Noticias (LUN), reconociendo que quería que Ornella dejara de tomar pastillas anticonceptivas.

Fernando Godoy se hizo la vasectomía

"Así como los métodos anticonceptivos están súper presentes para ellas, también deberían estar para los hombres. Esto es un granito de arena para eso", expresó.

"Sé que hay desconocimiento, temor y, quizás, flojera por la operación, pero no sirve solo para mi caso, que tengo una familia ya establecida, sino también para los hombres que no quieren o no se pueden hacer responsables de tener hijos", añadió.

Sobre su familia, expresó que con dos hijos están "perfectos". "Hubiesen sido dos niños o dos niñas, da lo mismo (...) En conversaciones y proyectos con Ornella siempre hablamos de dos hijos y ya lo logramos, es algo súper abarcable y que podemos responder logísticamente. Más encima tuvimos la suerte de tener la parejita", valoró.

