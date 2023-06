Sintió un bulto, pero su médico le dijo que "no era nada": Así Aylén Milla supo que tenía cáncer de mama

19 jun. 2023 - 16:00 hrs.

Hace un mes, la influencer argentina Aylén Milla reveló a todos sus seguidores de Instagram que se encuentra diagnosticada de cáncer de mama desde fines del 2022.

Durante todo este tiempo, Milla se ha estado realizando diferentes tratamientos para lidiar con su cáncer, los cuales ya le han provocado la pérdida de su cabello y diferentes efectos secundarios en su cuerpo.

Ir a la siguiente nota

Aylén Milla y las primeras señales del cáncer

En un reportaje con CHV Noticias, Aylén reveló detalles desconocidos sobre cómo se dio cuenta de que tenía cáncer de mama.

Todo se remonta a abril de 2022, cuando sintió un bulto en su seno, pero lo asoció con las pastillas anticonceptivas que consumía. Tras ir a un médico, este le dijo que "no era nada" y que se desaparecería solo.

Aylén Milla

Luego que esto último no ocurriera, decidió hacerse una mamografía. En el examen no aparecía nada, por lo que tuvo que hacerse una biopsia. Los resultados de esta prueba científica recién los tuvo en noviembre, confirmándose de esta forma su diagnóstico de cáncer.

"Lloré, no pude dormir, estaba sobrepensando todo (...) No me esperaba enfermarme jamás. Era una persona muy sana. Difícilmente me resfriaba. Jamás esperaba un cáncer en mi cuerpo, y menos a los 32 años", se sinceró.

A fines de mayo de este 2023, Milla se realizó su última quimioterapia y ahora está a la espera de conocer los resultados de su cáncer. De continuar en su mama, tendría que tomar una importante decisión, ya que podrían extirparle parte de su seno.

"Me entrego a lo que pueda pasar, que saquen una parte (...) para las mujeres, que te afecte el pecho es algo súper delicado. Es algo muy femenino... sirven para amamantar, dar vida", indicó.

Todo sobre Famosos chilenos