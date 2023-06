El cambio de vida de Alba Fuenzalida fuera de la TV: Recorre el país para vender insumos médicos

19 jun. 2023 - 05:15 hrs.

La modelo y bailarina, Alba Fuenzalida, recordada tras ser Miss Playboy Chile y haber pasado por un serio problema personal, hoy cuenta como es su nueva vida alejada de las luces y el espectáculo.

Para muchos su nombre es desconocido, ya que en su época de fama su nombre era Alba Quezada, pero decidió llevar el apellido del hombre que la cuidó desde su infancia.

Logró superar una depresión

Luego de pasar por varios episodios oscuros en su vida, Alba Fuenzalida relató a Las Últimas Noticias que aceptó una invitación de un amigo para viajar hasta Canadá, hecho que le ayudó mucho para superar su mal momento. Tras el estallido social no generó ingresos, ya que se le acabaron los eventos.

“No podía trabajar y sentía una masacre emocional. ¿Qué significa? Algo como una depresión: la vida me la ganó en ese momento. Surgió un viaje a Canadá por invitación de un amigo y decidí tomarlo, porque si me quedaba acá iba a destruirme”, contó.

Asimismo, añadió que “no pude llevarme a mi hija Antonia, porque su papá se dio cuenta que yo no estaba bien. Me separé de ella y fue el mayor dolor”.

La terapia para sanar

Alba Fuenzalida, quien se cambió su apellido en honor al hombre que la crió, ahora se dedica a la venta de insumos médicos de la empresa Click Medical, recuperó a su hija y reconstruyó su relación con sus padres.

“La rehabilitación fue completa, porque en Chile, cuando tuve períodos de excesos, nunca me sometí a una”, contó la modelo.

Venta de insumos médicos

Alba explicó que tras regresar a Chile comenzó a trabajar para Un Skin, una empresa dedicada a la venta de artículos de belleza, donde aplicaba todos sus encantos para tener éxito.

Un día, un cliente muy impresionado le compró 600 mil pesos en productos. Resultó ser un representante de Click Medical, de insumos médicos.

“Me llamó, me invitó a almorzar y me propuso trabajar para su empresa”, contó la modelo, agregando que esta entidad abastece a centros médicos y corporaciones municipales de Santiago, Rancagua, Concepción e Iquique.

“Todo lo que viví me enseñó mucho. Disfruté cada cosa que hice en el mundo del espectáculo, pero allí tuve una vida falsa, de apariencias y eso es peligroso. Una tiene que conocerse y aceptarse para obtener la mejor versión de una misma”, cerró.

