"El país está en manos de personas tan inexpertas": Periodista Javier Olivares vuelve a Chile para ser diputado

17 jun. 2023 - 12:30 hrs.

El periodista y exconductor de Mekano, Javier Olivares, anunció su regreso desde Texas a Limache, tras varios años trabajando en el país norteamericano como presentador de noticias en la cadena de televisión Estrella Media.

Aunque el comunicador no tan solo se mudará de país, sino que dejará —momentáneamente— su profesión para dedicarse a cultivar una carrera política, siendo su primera aspiración lograr ser diputado por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso.

"El país está en manos de personas inexpertas"

Primero, el conductor explicó que "ya estoy fuera, trabajé hasta hace poco, ya me mudé y renté mi casa en Arlington".

"Lo más complicado fue cambiarme, me cambié solo en un camión. Sale mucho más barato porque un cambio de casa normal puede costarte 12.000 dólares y hacerlo con un camión puede costarte la mitad", detalló.

Luego, agregó que "estoy tomándome una pausa en mi carrera como periodista de noticias aquí, en Estados Unidos. Creo que es un buen momento para hacer cosas en Chile, más en estos momentos de tanta incertidumbre y cuando el país está en manos de personas tan inexpertas".

Sobre su intención de convertirse en parlamentario, dijo que “mi idea es contribuir de alguna manera. Hoy los políticos tienen el poder para cambiar la vida de los chilenos”. Además, sobre el Distrito 6, señaló que "es una buena cantidad de personas y hay muchas necesidades".

"No he tenido contacto con ningún partido, con ningún candidato, con ninguna persona. No tengo por qué ocultar que soy una persona de derecha", aseveró.

Sobre un partido político al que se adscribiría, contestó a LUN que "no podría decirte uno, pero sería uno que represente los valores de familia, de una economía de libre mercado, menos Estado, mucha más libertad, que se preocupe de la familia, de nuestros niños".

"Puede ser el Partido Republicano, el que sea y donde yo pueda ser un aporte me voy a sentir conforme", cerró el exlocutor de Radio Carolina.

