"Son mías": La particular condición que Helhue Sukni puso a sus hijas para que se fueran a vivir con sus parejas

La mediática abogada chilena Helhue Sukni ha dejado ver en redes sociales los altos y bajos de la relación que tiene con sus tres hijas: Samia, Fadwa y Widad.

En los videos que publica en su cuenta de Instagram, la defensora no ha escondido que tiene un fuerte carácter, que muchas veces ha provocado que tenga diferencias con sus retoñas.

Durante esta semana, Sukni y sus descendientes participaron de un programa familiar, donde la mujer reveló la condición que le puso a sus hijas para que pudieran irse a vivir con sus respectivas parejas.

"Son mías"

En conversación con el animador Martín Cárcamo, la menor del clan, Samia, contó que lleva nueve años pololeando. Ante esto, el "rubio natural" le consultó: "¿Vives con esa persona? ¿O no vives con esa persona?".

La joven respondió que actualmente no vive con su pareja. En ese momento, su madre interrumpió el diálogo para cuestionar la pregunta: "¿Cómo va a vivir si no se ha casado?", disparó.

Lo anterior causó la sorpresa de Martín, quien atinó a contestar con otra interrogante: "¿No pueden vivir si no se han casado?". Y luego, opinó que "se me había olvidado que usted para algunas cosas es muy liberal y para otras muy conservadora".

Al respecto, la abogada señaló que "efectivamente. Tiene que tirar anillo primero, don Vicente (pololo de Samia). Ella tiene que salir de la casa vestida de blanco“.

En ese contexto, transparentó lo difícil que fue cuando su hija Widad no cumplió con esta regla. "Lloré tres meses antes, y tres después, porque esta muchacha se me fue de la casa, más encima con un paisano, y no se ha casado. Está viviendo en convivencia", detalló.

Pese a que Martín le recordó que sus hijas son “adultas” y que debería respetar sus decisiones, ella insistió en que "no son adultas, son mis hijas. Son mías".

