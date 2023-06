"Acá hay un esfuerzo enorme": La importante decisión que está evaluando Patricia Maldonado tras su accidente

15 jun. 2023 - 12:10 hrs.

La mañana del pasado viernes 9 de junio podría marcar un antes y un después en la vida de Patricia Maldonado, tras haber sufrido un accidente de tránsito en la Ruta 68, mientras venía a Santiago desde su casa en Curacaví.

Si bien Maldonado no tuvo mayores lesiones de gravedad, el incidente le hizo replantearse cosas de su vida, en específico, si sigue siendo idóneo tener su casa en Curacaví, comuna ubicada en el sector norte de la Región Metropolitana.

Ir a la siguiente nota

La decisión de Maldonado

Así lo contó en un programa de TV+, en donde además aprovechó de señalar que no quedó con secuelas de gravedad tras el accidente.

"Creo que la parcela para nosotros (Maldonado y su esposo) es mucho. Cuando estábamos con nuestros hijos adolescentes, llegaban cuatro, hasta siete cabros, a pasar el verano, y me daba lo mismo, porque la casa daba para eso", indicó.

Los hijos de Patricia crecieron y cada uno se fue independizando. "Estamos solos", confesó, proyectando cuándo podría vender su hogar.

"Yo creo que habrá que poner en venta esta casa a partir del próximo año, con tiempo. Acá hay un esfuerzo enorme. No me he pelado el cul... en balde, como para llegar y entregar esto porque me bajó la neura", sentenció.

"Vivir aquí es una maravilla, pero es un riesgo usar la carretera. Te encuentras con los camiones, con los que vienen de otras partes, con los containers. He visto accidentes con los que te quieres morir", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos