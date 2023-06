"Lloro casi todos los días": Nidyan Fabregat revela lo mal que la ha pasado tras difusión de crueles rumores sobre ella

14 jun. 2023 - 13:20 hrs.

A comienzos de mayo de este 2023, en un programa de TV+, el conductor de televisión José Miguel Viñuela realizó una fuerte acusación sobre una mujer de la farándula chilena, asegurando que ella tenía un olor corporal fuerte.

"La voy a saludar y siento olor como a poto, sentí olor a poto", expresó el animador, dando pie a que Raquel Argandoña, también presente en el estudio, reconociera a la aludida, dando pistas sobre ella.

"Es la que le hicieron una serie y no salió nunca. Todos los canales sabían, qué atroz", expresó Argandoña, generando un verdadero revuelo en redes sociales.

Y es que a los días de esta emisión del programa, el periodista de espectáculos Sergio Rojas no tuvo empacho en decir el nombre de a quien se refería Viñuela, a través de una transmisión de Instagram.

"Voy a ser bien honesto, la Nidyan (Fabregat) cuando yo me encontraba con ella en el 'Diosas', efectivamente, ella parece que come mucho aliño y expelía un olor que era como hindú", indicó.

La reacción de Nydian Fabregat a estos dichos

Si bien Nidyan ha mantenido un bajo perfil durante los últimos años, al verse aludida en este incómodo tema alzó la voz y prometió demandas contra las mencionadas figuras del espectáculo.

Y recientemente, en una conversación con La Hora, Fabregat abrió su intimidad y contó cómo le ha afectado este chisme. "No encuentro justo que se hayan ensañado conmigo así porque sí, y que les salga como si nada. Esto no va a pasar más, porque estoy cansada de que me ataquen, cansada que hablen de mí y yo no les hago nada", señaló.

Nidyan Fabregat

La española ahondó en sus dichos agregando que estar en los portales de farándula, en medio de su embarazo, la ha inquietado enormemente.

"El estrés igual me ha afectado últimamente, tiene que ver con lo que apareció en los medios. Lo encontré mala leche, cruel, y que no venía nada al caso. Yo ya venía con un embarazo complicado, y yo creo que a nadie le gustaría escribir su nombre y ver lo que pusieron", detalló.

Acerca de Viñuela, apuntó sus dardos cuestionándolo directamente. "¿Qué le pasa a ese hombre? Yo lo he tratado súper bien y siempre lo he apoyado cuando ha estado fuera de televisión. Encuentro que es un buen gallo, divertido, pero hablar así de una mujer. ¿A pito de qué?", se preguntó.

"No tiene perdón, tú tienes que tener mucho cuidado con lo que haces y con lo que dices. Estás atacando a una mujer, yo he estado tranquila con mi embarazo, y eso a mí me hizo ponerme peor (...) Lloro casi todos los días por eso, es que me da pena. ¿Por qué tienen que venir a ensañarse conmigo?", cerró.

