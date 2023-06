Quedó con un ojo "en tinta": Paty Maldonado recuerda instante de violento accidente en auto tras ser dada de alta

13 jun. 2023 - 22:18 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la mañana del pasado viernes 9 de junio, la conductora de televisión Patricia Maldonado sufrió un accidente de tránsito, volcando su vehículo en la Ruta 68 mientras venía a Santiago desde Curacaví.

Tras sufrir lesiones, la Maldo fue dada de alta y se encuentra en reposo en su domicilio, recordando el momento en que protagonizó el volcamiento de su vehículo. Afirma que le prescribieron analgésicos para los dolores.

Recuerda el accidente

Paty Maldonado, panelista de “Tal cual” de TV+ contó a Las Últimas Noticias los instantes en que perdió el control de su móvil, volcándose y cayendo a una zanja.

“Sentí que me di ocho vueltas en el aire y les pedí a mis padres, ya fallecidos, que me ayudaran”, comenzó relatando para agregar que “me di tantas vueltas que quedé botada en una zanja con el vehículo hacia un lado y atrapada en un sitio chiquitito. No podía salir”.

Luego, recordó el instante en que fue sacada del auto, señalando que “tenía terror por la columna. Sentía que mi ojo derecho iba creciendo de una manera insólita, entonces pensé que lo había perdido”.

Causa del accidente

La Maldo, atribuye a que se volcó producto de que “el piso estaba malito, había muchas pozas de agua y como pasan camiones, generalmente botan petróleo y se pone resbaladizo. No sé si fue eso. En el último golpe me pegué en la cara, porque las bolsas de aire no se abrieron”.

A modo de humor, la conductora de TV contó que en el Hospital Militar –donde fue trasladada posterior al volcamiento- le dijeron “usted es dura de matar, señora”.

