"Ella es una mala persona": Hijos de Irene se irán en su contra en el próximo capítulo de 'Juego de Ilusiones'

13 jun. 2023 - 17:30 hrs.

En el próximo capítulo de "Juego de Ilusiones" veremos que el núcleo familiar de Irene (Loreto Valenzuela) dejará de ser tan unido como lo solía ser.

Lo anterior porque Guillermo (Julio Milostich), tras ser encarado por Mariana (Carolina Arregui), quien le dijo que él era el líder de la banda delictual, se defenderá diciendo que su madre, Irene, la está intentando poner en su contra.

Ir a la siguiente nota

¿Irene comienza a quedar sola?

"Yo no creo que haya sido casual que mi mamá te hablara mal de mí. Ella, ella es una mala persona. Yo que tú, Mariana, me alejaba de ella", le dirá Guillermo al personaje de Arregui, dejando en claro que él no lidera la venta de joyas robadas.

Y sin quererlo, Javiera (Fernanda Finsterbusch), quien fue detenida por el robo, se cuadrará con esta versión y, frente a Mariana, también le dirá que Guillermo no tiene nada que ver en dicho negocio.

¿Irene comienza a quedar sola?

"¿Guillermo? No, Joaquín (Nicolás Rojas) lo hacía solo. Me sumé al negocio precisamente porque no quería que su tío supiera", afirmará Javiera ante su madre.

Este no es el único flanco que se le abrirá a Irene, ya que su otra hija, Susana (Nathalia Aragonese), también se pondrá en su contra, puesto que no le pareció para nada que delatara a su hermano mayor.

¿Cómo Irene logrará calmar las aguas de su familia? Esto lo conoceremos en el próximo capítulo de "Juego de Ilusiones", teleserie que se emite de lunes a viernes a partir de las 14:45 horas, por las pantallas de Mega y que puedes ver a través de la plataforma MegaGO, por solo $2.990 mensuales.

Revisa el avance

Todo sobre Juego de Ilusiones