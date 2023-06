"¿No quisiste estar con nosotros?": Benja descolocó a Octavia con pregunta sobre su separación en 'Como la vida misma'

09 jun. 2023 - 21:30 hrs.

Un dramático momento se vivió en el capítulo de este viernes 9 de junio en la teleserie "Como la vida misma", en la familia de Octavia (Ingrid Cruz), Alonso (Diego Muñoz) y el pequeño hijo de ambos, Benjamín (Alexander Hidalgo).

Octavia fue hasta la casa de Alonso a ver a Benjamín, luego que este último sufriera una caída, provocada por Damián (Bastián Morales), el hijo de Soledad (Sigrid Alegría), por la que terminó con un profundo corte en su frente.

Ir a la siguiente nota

"¿Por qué no quisiste estar con nosotros?"

Luego que Octavia saliera de la pieza de Benjamín, ella comenzó una discusión con Alonso sobre la responsabilidad en el accidente del pequeño.

Alonso, quien insistía en que la caída fue fortuita, fue atacado por Octavia, a quien le molesto que le bajara el perfil a la situación, cuando él a ella la recrimina constantemente por su rol de madre.

"Siempre yo tengo la culpa, yo soy la mala mamá, yo soy la que lo hace mal, siempre me has disminuido simplemente por no querer lo mismo que tú", expresó Octavia.

Octavia se encuentra molesta con Alonso

Exaltado, Alonso le recordó: "No seas injusta, quieres. Yo estaba enamorado de ti, yo quería formar una familia contigo, iba a hacer todo lo que estuviera de mi parte para poder lograr ese objetivo. Pero te recuerdo que fuiste tú la que se quiso separar, no yo".

Esta frase fue escuchada por el pequeño Benjita, quien con la voz entrecortada dijo: "¿Por qué, mamá? ¿Por qué no quisiste estar con nosotros?".

¿Qué responderá Octavia? Esto lo conoceremos en el próximo capítulo de "Como la vida misma", el que ya está disponible en MegaGO, plataforma de streaming de Mega en la que puedes ver todas las teleseries de nuestro canal adelantado a la TV, por solo $2.990 mensuales.

Revisa la escena

Todo sobre Como la vida misma