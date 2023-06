"No podemos creer este golpe tan duro": Marité Matus hace desesperado llamado por la salud de su pequeña sobrina

09 jun. 2023 - 13:00 hrs.

La influencer chilena Marité Matus publicó una historia a través de sus redes sociales, pidiendo a sus seguidores que se manifiesten por la salud de su sobrina.

Durante la tarde del jueves 8 de junio, la exesposa de Arturo Vidal publicó una imagen en la que aparece su sobrina vestida de Minnie Mouse, escribiendo encima su petición.

La petición de Marité Matus

Arriba de la imagen redactó: "Queridos seguidores, necesito ahora mismo todo ese amor que siempre he recibido de ustedes y que lo transformen en fe y oración".

"Para todo aquellos creyentes, estamos pasando por un momento familiar muy duro y necesito que nos envíen toda la fuerza y el amor para la recuperación de mi sobrina. La fe mueve montañas y todos juntos lo conseguiremos... Que mi niña esté en sus oraciones más que nunca, lo necesitamos", apuntó.

Historia de Marité Matus

En horas de la mañana de este viernes 9 de junio, Marité actualizó el estado de salud de su pequeña sobrina, indicando que ella aún sigue enferma.

"La vida nos sigue poniendo a prueba y mi sobrinita continúa muy delicada. Los necesito más que nunca, necesito más que nunca su fe, sus oraciones", indicó.

"No podemos creer este golpe tan duro, pero seguimos creyendo que con fe todo es posible. Gracias por sus oraciones, por favor no nos olviden, no olviden a mi pequeña Josefa", cerró.

Historia de Marité Matus

