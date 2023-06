"Eran para su amante": Pamela Díaz revela lo que ocurrió en el caso de las joyas robadas de Manuel Neira

09 jun. 2023 - 12:05 hrs.

Bullado fue en 2005 cuando Pamela Díaz fue investigada por la justicia, producto de unas joyas robadas que estaban en su poder.

En ese entonces, Pamela estaba al interior del encierro un reality show, y hasta a la casa estudio llegaron carabineros a tomarle declaración.

Esto ocurrió porque una persona coreana, involucrada en el caso de esas joyas, vio a Pamela Díaz en la televisión y reconoció que ella estaba usando las piezas que tenían origen ilícito.

"Eran para su amante"

Pero, ¿las joyas eran para Pamela? En una reciente conversación que tuvo con un programa de TVN, Díaz recordó el caso, confesando que en realidad Manuel Neira, su exmarido, nunca las compró pensando en ella, sino que en su amante.

Pamela Díaz

Esta declaración se dio luego que una de las panelistas del espacio, Yamila Reyna, bromeara con que Pamela se casó con "joyas robadas".

"Pero si no eran mis joyas robadas, ¿por qué todo el mundo me dice lo mismo?", se preguntó Díaz, entregando luego un detalle desconocido.

"Ni siquiera eran para mí, eran para su amante. Que yo no hablara antes, es otra cosa (...) Si yo esas joyas no las recibí nunca. Casi me fui presa por el tema", cerró.

