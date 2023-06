Avance de "Generación 98": ¿Qué averiguaron del "Chico" Olmedo?

08 jun. 2023 - 23:45 hrs.

El próximo lunes 12 de junio se emitirá un nuevo capítulo de la nueva teleserie nocturna de Mega, Generación 98.

En el avance del próximo episodio podemos ver que Josefa (Ignacia Baeza) se mostrará bastante cercana a Vicho (Simón Pesutic) durante el asado que está realizando su hijo.

La situación molestará a su hija, quien le pedirá a su madre que se vaya.

La tierna petición de Martita

Durante la junta de 25 años de egreso del colegio, Martita (Daniela Ramírez) le dijo a sus compañeros que lleva dos años de pololeo, lo que es falso.

Esta piadosa mentira la complicará, ya que todos quieren conocer al afortunado. Frente a esto, la enfermera no hallará nada mejor que pedirle a su mejor amigo Robin (Gabriel Urzúa), que la ayude en su mentira.

"Yo nunca te pediría algo como lo que te voy a pedir ahora y no me puedes decir que no", le dirá. "No sé por qué mentí, dije que tenía un pololo hace dos años y ese pololo, eres tú", explicará.

Tomás conocerá a Paula

Tomás (Felipe Rojas) volverá a ir a terapia psicológica tras el término de su matrimonio con Paula (Josefina Montané).

"No entiendo cómo puedes estar tan entera después de todo lo que estás viviendo", le dirá a Paula mientras su hijo Gabriel (Beltrán Izquierdo) lo espera en el auto.

Sin embargo, justo en ese momento, llegará Constanza (Luz Valdivieso), la nueva pareja de Paula.

¿Qué averiguaron del "Chico" Olmedo?

Por otra parte, Javiera (Paloma Moreno) pidió a Octavio (Guilherme Sepúlveda) que investigara sobre Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas).

"Antecedentes penales no tiene, sus antecedentes financieros son impecable, sin Dicom, pero...", revelará Octavio.

¿Qué averiguaron del "Chico" Olmedo? Eso lo sabremos en el próximo capítulo de "Generación 98", el que ya puede ser visto en MegaGo, la plataforma de streaming de Mega que tiene una suscripción de $2.990 al mes.

