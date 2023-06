Avance de Generación 98: Tomás vivirá una noche de furia

07 jun. 2023 - 23:45 hrs.

Este jueves 8 de junio se emitirá un nuevo capítulo de la nueva teleserie nocturna de Mega, "Generación 98".

En las escenas del nuevo episodio podemos ver que Tomás (Felipe Rojas) vivirá un momento de furia luego de que su hijo Gabriel (Beltrán Izquierdo) decida irse con Paula (Josefina Montané), quien dejó la residencia familiar tras confesarle a su marido que ahora tiene una relación con otra mujer.

Quien acompañará a Tomás en su noche de ira será Loreto (Ignacia Baeza), su excompañera de colegio, que tratará de hacerlo entrar en razón.

En su casa, Loreto, conocerá a Vicho (Simón Pesutic), un compañero de universidad de su hijo, quien le llamará la atención.

"Yo pensé que eras amiga del Fede, no pensé que eras la mamá", dirá el joven.

La confesión de Martita

Martita (Daniela Ramírez) y Gonzalo (Nicolás Oyarzún) irán a comer y él le pedirá disculpas por los dichos de su esposa Javiera (Paloma Moreno) hacia ella. Sin embargo, Martita le dirá que ya no le importan esas bromas y realizará una importante confesión de la época escolar.

"Todo el mundo en el colegio sabe que me molestaban por flacuchenta, por no ser pechugona, por usar anteojos y por los frenillos fijos que tenía. Después se rieron más cuando supieron que me gustabas", revelará

Arturo (Francisco Reyes), quien recientemente se mudó a la residencia para adultos mayores donde trabaja Martita, le dirá a su hijo que encuentra "interesante" a la enfermera.

"Cuidadito, podría ser tu hija", advertirá el joven, ante lo que Arturo responderá, "no lo es po".

¿Qué hará Arturo? Eso lo sabremos en el nuevo capítulo de "Generación 98", el que ya puede ser visto en MegaGo, la plataforma de streaming de Mega que tiene una suscripción de $2.990 al mes.

