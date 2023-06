Detienen a cantante argentino L-Gante: Habría amenazado con un arma a un joven

06 jun. 2023 - 18:30 hrs.

El cantante argentino Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue detenido este martes en el country del Banco Provincia de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

El intérprete es acusado de haber amenazado con un arma y privar de libertad a un joven de 30 años.

Habría amenazado y privado de libertad a su víctima

De acuerdo a información recopilada por TN, el pasado viernes, un hombre acusó al cantante de haberlo amenazado con una pistola y sacarlo de un local mientras lo intimidaba, para, posteriormente, subirlo a un auto.

AFP (Archivo)

"El chico, de quien no voy a decir la identidad, sufrió privación ilegítima de la libertad y amenazas. Elián Valenzuela en persona lo subió a punta de pistola arriba de un auto y lo llevó a pasear por General Rodríguez", explicó Leonardo Sigal, abogado del denunciante, al citado medio.

El defensor también acusó que el cantante tuvo a la víctima "45 minutos privado de su libertad arriba del vehículo".

Por otra parte, Alejandro Cipolla, el abogado del cantante, indicó a TN que "la detención es exagerada por la calificación legal en sí. Se atiende más a fines políticos que otra cosa".

Asimismo, acotó que Elián, verdadero nombre de L-Gante, "me dijo que se había gestado un altercado con unos punteros políticos del barrio y más que eso no había sucedido. Fue una pelea en un boliche, pero él no estaba".

Efectivos policiales habrían allanado varias propiedades en el country del Banco Provincia para dar con la supuesta arma empleada por el artista. El caso está a cargo de la fiscal Alejandra Silvana Rodríguez, quien indagará al cantante durante las próximas horas.

