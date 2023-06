"Me lo lloré todo": Las reacciones que dejó el emotivo final de "Hijos del Desierto"

Este lunes "Hijos del Desierto", la exitosa teleserie nocturna de Mega, llegó a su fin.

La historia que protagonizan Pedro Ramírez (Gastón Salgado), Eloísa González (María José Weigel) y Gaspar Sanfuentes (Jorge Arecheta) en un Valparaíso de antaño, culminó con varios decesos.

Ir a la siguiente nota

Los fanáticos de la producción no quedaron ajenos al desenlace de esta trama y tuvieron variadas reacciones ante lo que fue el capítulo final, el que reunió a los hermanos Ramírez.

No estoy llorando 😢🥲😭🤧 Hermoso final 👏 ninguno se quedó con Eloísa 🙂 #HijosDelDesiertoGranFinal #HijosDelDesierto pic.twitter.com/LSydZTCEBS

Me encantó el final de #HijosDelDesierto debo reconocer que hace mucho tiempo no me emocionaba tanto con una teleserie 🥰🥹😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 sobretodo cuando creí que había muerto P.R actores maravillosos Pedro Ramírez excelente una teleserie nacional fuera de lo común 💝