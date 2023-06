"Toda mi fuerza": Oriana Marzoli envía mensaje de apoyo a Aylén Milla tras enterarse del cáncer que la afecta

05 jun. 2023 - 11:00 hrs.

Hace algunas semanas, la modelo argentina Aylén Milla reveló públicamente que se encuentra diagnosticada de cáncer de mama triple negativo, por el cual ya se ha hecho una serie de quimioterapias.

En redes sociales, la exchica reality ha recibido cientos de mensajes de apoyo, incluyendo uno de su examiga, la española Oriana Marzoli.

Recordemos que ambas se pelearon públicamente a mediados del año 2022, luego que Aylén pidiera disculpas a Gala Caldirola por los dichos que ella había expresado en un video junto a Oriana Marzoli.

"Hay gente a la que hay que darle importancia, y hay gente a la que hay que darle cero importancia, que es lo que tienen, tampoco que me importara tanto", sentenció en ese entonces Marzoli, sobre el fin de su amistad con Milla.

"Toda mi fuerza"

Pero volvamos al 2023. A través de un video que subió a su perfil en una página de streaming, Oriana reconoció que se puso en contacto con Aylén tras enterarse de que tiene cáncer de mama.

"Obviamente que le he escrito por privado, no me hace falta hacerlo público porque me parece un tema muchísimo más delicado", indicó.

Oriana Marzoli

"Espero obviamente que se recupere, y que salga de esta situación tan complicada muchísimo más fuerte", añadió, dejando en claro que no entregará mayores detalles sobre la conversación que mantuvo con Aylén.

"Toda mi fuerza desde aquí, como ya le he dicho a ella, y por supuesto me ha contestado y me ha agradecido el mensaje", cerró.

