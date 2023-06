Jennifer Lopez visita la casa de la ex de Ben Affleck con particular look: Emme paseó con su hermanastra

04 jun. 2023 - 21:00 hrs.

Jennifer Lopez llevó su elegancia y glamour a un inesperado encuentro. La famosa estrella de Hollywood visitó el fin de semana pasado la casa de Jennifer Garner, la expareja de su esposo, Ben Affleck. Su única hija, Emme, también estuvo allí.

Las lentes de los paparazzis registraron este evento cuando la "Diva del Bronx" y la adolescente bajaron de su vehículo para ir al encuentro con Garner. Una de las cosas más llamativas, como de costumbre, fue el look que escogió JLo.

Ir a la siguiente nota

Jennifer Lopez y Emme van a la casa de Jennifer Garner

Según el portal Daily Mail, el paso de Jennifer Lopez por la casa de Jennifer Garner se debió a que Emme quiso pasar la tarde del domingo con esta “parte” de su familia. Esto ocurrió a escasos días de que le llevara flores a Seraphina, la hija menor de Ben Affleck y la actriz.

#JenniferLopez deja a su hija #Emme con #JenniferGarner y pasan un día inolvidable en Disneyland. ✨🎢 ¡Se la llevan muy bien! 👏🏻👌🏻



📸: Grosby Group pic.twitter.com/F2mqfaFt4w — Despierta América (@despiertamerica) May 30, 2023

Un video consiguió capturar el momento en el que JLo abre la puerta a su hija y ambas cruzan la calle. En un primer vistazo, puede notarse que eligió un atuendo a blanco y negro, que incluía pantalones holgados, una polera blanca ceñida y escotada, y una chomba negra.

📹Jennifer Lopez Drops Off Emme At Jennifer Garner's House - May 28, 2023 pic.twitter.com/7DKvitnHKO — JLo Gallery (@jlogallery) May 29, 2023

Más tarde, también se le vio a la artista, de 53 años, salir con una de sus amigas. Las imágenes que trascendieron, lograron capturar otros detalles del outfit llamativo de la estrella, en el que destacaron un bolso negro marca Coach, lentes oscuros, anillos y aretes de un dorado brillante, sin excluir el lujoso anillo de compromiso.

Jennifer Lopez & Emme, 15, Stop By Ben Affleck’s Ex Jennifer Garner’s House: Photos The singer and her child wore casual outfits as they chatted and smiled in the Los Angeles area location. pic.twitter.com/MEgTd6h1oL — Soulwell Publishing Group® (@SoulwellPublish) May 29, 2023

Entre los comentarios de los fanáticos en redes sociales como Instagram y Twitter, se leen reacciones como:”Fantástica señora”; “Ella es preciosa”; “Elegante y espectacular Jlo”.

Estas son algunas de las fotos virales:

Jennifer Lopez looks sharp as she stops by Jennifer Garner's home with her daughter Emme https://t.co/ihfxT1tXTZ pic.twitter.com/mQeFv5TJQs — Daily Mail US (@DailyMail) May 29, 2023

Jennifer Lopez seen shopping with a friend in Los Angeles (May 28, 2023) pic.twitter.com/CBxbykRwoO — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) May 29, 2023

Todo sobre Famosos