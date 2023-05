Seraphina Affleck debuta como actriz en una obra de teatro escolar y Emme, hija de Jennifer Lopez, le lleva flores

Las dos familias de Ben Affleck compartieron una importante noche. Recientemente, la hija menor del actor y Jennifer Garner, Seraphina, se presentó en una obra de teatro escolar. Jennifer Lopez se hizo presente como actual pareja del intérprete.

A la cita no solo asistieron Garner y su hija mayor, Violet, sino también la hija de JLo, Emme. La ocasión se prestó para que la adolescente le regalara a Seraphina un ramo de flores como muestra del estrecho lazo entre ambas tras el matrimonio de sus padres.

Jennifer Lopez and Ben Affleck's kids Emme and Seraphina hold hands during parents' Paris… https://t.co/YMlFl8mO6j - Celeb News. pic.twitter.com/T08JJ1W0tm