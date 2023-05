Con jeans y zapatillas: Jennifer Lopez va de compras con su hija Emme en su versión más informal

Jennifer Lopez sigue dejándose ver muy cerca de su hija Emme. La celebridad fue captada en Los Ángeles, Estados Unidos, acompañada por la adolescente de 15 años mientras paseaban en una zona comercial.

Los atuendos de JLo y su hija fueron de los más llamativo del momento. Ambas lucieron lo que parecen ser parte de sus looks más casuales.

A través de las redes sociales circularon fotos y videos de madre e hija. En el caso de la cantante y actriz, lució jeans holgados, zapatillas, un top negro manga larga y lentes de sol, mientras que su cabello estaba recogido.

Por otro lado, la joven llevaba puesta una casaca de algodón azúl oscuro en conjunto con una bermuda de jeans holgada, además de zapatillas de la marca Converse. Su cabello estaba suelto y al natural.

Vale recordar que Jennifer Lopez fue noticia recientemente por lucir otro atuendo similar al estilo que caracteriza a Emme. Esto ocurrió mientras buscaba con Ben Affleck una nueva casa para vivir tras su matrimonio.

