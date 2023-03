Jennifer Lopez se viste como su hija Emme mientras busca nueva casa para vivir con Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen en la búsqueda de la casa perfecta, un proceso que empezaron antes de su boda en 2022.

El ganador del Oscar y la cantante, fueron captados en una lujosa área de California inspeccionando una propiedad, donde, además, JLo lució un atuendo que hace recordar a su hija Emme.

Según el Daily Mail, la pareja de celebridades visitó una casa ubicada en Pacific Palisades, la misma zona residencial donde se dice que los esposos tienen en la mira y bajo contrato otra mansión de 34,5 millones de dólares

Jennifer Lopez tiene dos hijos de su matrimonio con Marc Anthony, los gemelos Maximilian y Emme Maribel, de quince años.

Max es más discreto, pero Emme llama mucho la atención con su estilo de vestir desenfadado y su cabello al descuido.

La adolescente, a quien su madre se ha referido con género neutro, suele vestir pantalones, chaquetas y poleras muy holgadas, así como grandes zapatillas o botas con suela track.

En su aparición en Pacific Palisades, Jennifer Lopez parece haberse inspirado en Emme a la hora de elegir su vestuario.

La protagonista de "Marry me" dejó a un lado sus ajustados leggings y los cambió por holgados pantalones tipo cargo, que combinó con una ancha chaqueta de lana a cuadros y botas de gamuza.

La "Diva del Bronx" lució su cabello suelto y muy poco maquillaje para esta exploración junto a su esposo.

Ben Affleck and Jennifer López checking out new homes in Pacific Palisades (28/February/2023). pic.twitter.com/sWqwJ84kaU