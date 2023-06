Este es el origen de la canción principal de "Generación 98", la nueva teleserie de Mega

02 jun. 2023 - 19:30 hrs.

Expectación existe a tan solo días del estreno de "Generación 98", la nueva teleserie nocturna de Mega y que vendrá a reemplazar a "Hijos del Desierto".

La nueva producción del área dramática presentará la historia de siete excompañeros de colegio, quienes se reencontrarán tan 25 años. En esa reunión aflorarán los recuerdos escolares, así como algunos roces entre personajes por lo vivido en aquella etapa.

Días antes de su estreno, la trama ya ha captado la atención por su canción principal, "Cuando seas grande" de Miguel Mateos, quien hace más de diez años explicó el origen de su creación.

En una entrevista reproducida por el medio mexicano El Vigía, Mateos desglosó su canción cuidadosamente.

¿Qué significa la canción?

Al ser consultado por los pasajes de la canción, Mateos va respondiendo de dónde encontró la inspiración para haber podido llegar a ellos. En primera instancia, desmenuza el primer verso: "Soy un chico de la calle, camino la ciudad con mi guitarra, sin molestar a nadie".

"Así me sentía al principio, tal cual. Solo, golpeando puertas con mi guitarra. Es un planteamiento de ir en contra de lo que se te ponga adelante", sostuvo.

“La canción es una lucha por sobrevivir, por hacer valer tus principios, ideales y sueños, en contra de los padres y de toda idea de poder. Es abrirse caminos. En vez de una ametralladora o una bomba molotov, tenía una guitarra”, agregó.

En cuanto al pasaje de la obra que dice "pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. Nene, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande?"

Mateos responde que "esa es la postura de que uno va en contra de los poderes. El primer poder que tiene uno son los padres, que te dicen: ‘Vas a tener que estudiar algo’. Mi padre me decía que me dedicara a la computación, quería que fuera programador porque creía que esa área iba a dominar el mundo -¡qué razón

tenía!. Pero yo la odiaba".

A la hora de ahondar en los versos más significativos, el argentino señala que para cuando menciona "alguien apriete el botón" se refiere a una alerta. "Pero la metáfora se vuelve vigente con lo que quieras, es la interpretación de cada quien", agregó.

A propósito del verso "estoy casi condenado, a tener éxito para no ser un perro fracasado", Mateos asegura que “lo decía en el punto de vista de que la sociedad, el sistema o el marketing te ponen en un plano que te hace perder muchos valores. ¿Qué es ser exitoso? ¿Dónde está ese punto? ¿Tiene que ver con un futbolista que gana millones de euros, o tal vez un maestro que gana sólo 100 dólares? No, no tiene que ver".

¿A qué hora se podrá ver "Generación 98"?

Este lunes 5 de junio será el esperado estreno de "Generación 98", en horario prime, justo antes del gran final de "Hijos del Desierto".

Es decir, el debut de "Generación 98" será a las 21:40 horas, solo por las pantallas de Mega.

