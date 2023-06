Ahora está enfocada en el punk: Así luce hoy Elisa Montes, una de las fundadoras de Supernova

03 jun. 2023 - 13:00 hrs.

A finales de la década de los '90, un grupo de quinceañeras juntó sus voces y su talento para crear una banda de pop llamada Supernova.

Coni Lewin, Consuelo Edwards y Elisa Montes fueron las integrantes originales de este grupo, que en 1999 lanzó "Maldito Amor", tema que puso a bailar a todo Chile en ese entonces.

Esta formación original duró hasta el 2002, y luego cada una tomó rumbos diferentes. Esta vez nos detendremos en Elisa Montes, quien fue una de las que tuvo un gran cambio en su estilo musical.

Una vida ligada al rock

Lo anterior porque tras su salida de Supernova, Montes se fue por tres años a España, a estudiar la carrera de Arte Dramático. Tras su regreso a Chile en 2005, volvió con todo a la música, esta vez en una banda llamada Espartaco, que tocaba música punk-rock con influencias de Green Day y No Doubt.

El proyecto duró por 7 años hasta el 2012, y dos años más tarde, en 2014, fundó Slowkiss, banda de rock-punk que toca música en inglés.

En una entrevista que dio en 2015 a T13.cl, la cantante reconoció que muchos de sus fans no entendían este giro en su carrera.

"Siempre me he dedicado al rock, incluso antes de Supernova. Tuve mis bandas en el colegio y siempre fui medio ‘punketa’. Lo de Supernova nunca fue algo probado que fuera a resultar. Fue una apuesta. Me comentaron que unas amigas estaban haciendo una banda y lo hice por participar. He hecho miles de colaboraciones y he estado dispuesta a hacer lo que sea. Me encanta la música e intento hacerlo bien. Fue una casualidad que prendiera ‘caleta’ y quedé con ese sello de popera. Pero nunca ha sido mi música", expresó.

Desde entonces, Slowkiss ha estado sacando varias canciones y presentándose en grandes escenarios, como Lollapalooza en el 2022, deslumbrando a un público nuevo y otro que parece no olvidarla, pese al inevitable paso del tiempo.

