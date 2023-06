"Siempre es bueno dar una segunda oportunidad": Rosemarie Dietz cuenta cómo perdonó a su pareja tras infidelidad

02 jun. 2023 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Rosemarie Dietz, bailarina y recordad exchica Mekano, atraviesa por un momento de plenitud personal, donde cuenta que tiene una hija y está radicada en Valdivia junto a su pareja, el empresario Cristóbal González.

Pero no todo fue sencillo, ya que la pareja atravesó por una crisis amorosa a comienzos de 2021, producto de una infidelidad.

La nueva vida de Rosemarie

La bailarina contó en diálogo con Las Últimas Noticias que la llegada de Catalina, su primogénita, fue clave para poder reconstruir la relación entre ellos.

Rosemarie detalló que “ambos nos ocupamos de ella, me siento súper acompañada, podría decir que me gané el loto con mi marido y mi hija. Me siento feliz”.

En tanto, añadió que “la vida sigue y yo lo perdoné. Primero hay que saber perdonar. Yo lo perdoné con todo mi corazón. Obviamente, una (infidelidad) nomás. Dos, no hay chance”.

Consultada sobre cómo vivió este proceso, Dietz sostuvo que “yo sabía que él era una buena persona, sabía que era un hombre trabajador… Entonces, dije ‘pucha, no voy a perder esa oportunidad de ser feliz con un hombre que es responsable, que es un hombre bueno’. Tampoco lo voy a tirar a la chuña a nadie, porque era mío, era para mí”.

“Siempre es bueno dar una segunda oportunidad y crecer con esa persona, si es que hay amor. Porque si no hay amor, no pasa nada. En el minuto en que yo decidí perdonarlo, realmente estuve segura de que quería una vida con él”, cerró Rosemarie.

