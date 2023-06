"No me gusta verlos pelear": La solicitud de Benjita a su padre en "Como la vida misma" tras conflictos con Octavia

01 jun. 2023 - 21:00 hrs.

Una de las escenas que más dio que hablar en el capítulo de este jueves 1 de junio en la teleserie "Como la vida misma", fue la de Benjamín "Benjita" (Alexander Hidalgo), pidiéndole a sus padres que dejen de pelear.

Lo anterior porque, recordemos, la madre de Benjamín, Octavia (Ingrid Cruz), fue a buscar al niño a la casa de Alonso (Diego Muñoz), para pasar la noche en el departamento de ella.

Ir a la siguiente nota

Los líos entre Octavia y Alonso ocurrieron durante la mañana, ya que el pequeño Benjamín se quedó dormido y no se levantó a la hora para poder llegar al colegio, debido a que se quedó hasta tarde jugando videojuegos.

"No me gusta verlos pelear"

En la mañana, Alonso, mientras esperaba a su hijo, discutió con Octavia por no ponerle límites al niño. Esto fue escuchado por Benjamín, quien al llegar al colegio, le pidió a su padre que por favor no pelee con su progenitora.

"Me carga cuando ustedes pelean", le dijo el niño a su padre tras bajarse del auto, mientras que este le explicó que las diferencias pueden darse entre ellos, ya que priorizan su bienestar por sobre todas las cosas.

Alonso y Octavia discutieron

"Si alguna vez tú ves que estamos peleando o discutiendo por alguna cosa, quiero que te quede súper claro porque siempre nosotros estamos tratando de ponernos de acuerdo en qué es lo mejor para ti (...) por eso a veces saltan algunas chispas", dijo.

"Entiendo, pero tú entiendes que a mí no me gusta verlos pelear", insistió Benjamín frente a su padre, quien se comprometió a no volver a discutir con su madre frente a él.

Revisa este capítulo completo en MegaGO, la app de Mega en la que puedes ver todas las teleseries de nuestro canal, por solo $2.990 mensuales.

Revisa la escena

Todo sobre Como la vida misma