"Tu estás enamorada de tu hijo": Cornelius y Antonia tienen tensa conversación en "Hijos del Desierto"

31 may. 2023 - 23:30 hrs.

Antonia Williams (Paola Volpato) y su hijo Gaspar (Jorge Arecheta) se están alistando para dejar Valparaíso y embarcarse rumbo a Londres.

En la recta final de "Hijos del Desierto", madre e hijo pretenden escapar de manera definitiva junto a la pequeña Marianita, para así arrebatarla de las manos de su madre Eloísa (María José Weigel) y de su padre biológico, Pedro Ramírez (Gastón Salgado).

"Tú estás enamorada de tu hijo"

Antonia tomó la decisión de escapar del puerto para evitar que Eloísa le cuente a Gaspar que es hermano de Pedro.

La mujer acudió hasta donde Cornelius Bormann (Marcelo Alonso) para pedirle dinero prestado con el fin de realizar el viaje, lo que provocó que tuvieran una sincera, pero tensa conversación.

"El problema mío es que soy capaz de hacer cualquier cosa por ti, incluso darte una cifra astronómica de dinero sabiendo que nunca más te voy a ver. En definitiva, mi problema es que te amo", dijo Cornelius.

Ante la sincera confesión, Antonia respondió: "Yo también te amo, eres el hombre que más he amado en la vida" y luego se besaron.

Sin embargo, el diálogo no llegó hasta ahí, ya que él difirió de los dichos de su amante.

"Mentira, me costó mucho darme cuenta, pero me doy cuenta de que es mentira, porque ahí entra el segundo problema, tu problema. ¿Sabes cuál es tu problema? Que estás enamorada, pero no de mí ni de Sanfuentes. Tú estás enamorada de tu hijo, pero no un amor normal, un amor obsesivo, enfermo, capaz de arrasar con cualquiera que se le acerque", expresó.

Los dichos de Bormann ocasionaron que Antonia derramara lágrimas y que tomara sus cosas para irse, aunque antes de dejar el despacho, él la hizo sentarse y escribir una carta dirigida a Pedro Ramírez, para saldar el negocio.

"¿Querías ver muerto a Pedro Ramírez? Tú me vas a ayudar a matar a ese hijo de...", finalizó Bormann.

El último capítulo de "Hijos del Desierto" se emitirá el próximo lunes 5 de junio. Los episodios los puedes ver de manera adelantada en MegaGO, la aplicación de streaming en que puedes acceder a diversos contenidos de teleseries y programas de Mega.