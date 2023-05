¡La recibió vestido de Iron Man! Soledad conoció al tierno Benjita en "Como la vida misma"

30 may. 2023 - 21:20 hrs.

En el capítulo de este martes 30 de mayo en "Como la vida misma", Soledad (Sigrid Alegría), conoció al hijo de su pretendiente, Alonso (Diego Muñoz).

Recordemos que Alonso le contó a su retoño, Benjamín (Alexander Salgado), que se encuentra enamorado de una nueva mujer, a quien evitó comparar con la madre del pequeño, pese a que él le pregunto si era "más linda que la mamá".

Soledad conoció a Benjita

Soledad se preparó con todo para conocer al pequeño Benjita, y sacó sus dotes culinarios para no "llegar con las manos vacías" al departamento de su pretendiente.

Por lo anterior, le hizo una torta de mil hojas, la favorita de Benjamín, para que pudieran comer juntos a la hora de once, mientras se conocían.

Con la torta en mano, Soledad golpeó la puerta de Alonso y quien le abrió fue el pequeño, vestido con un traje de Iron Man. Ella le siguió el juego al niño, quien aseguraba que era el mismísimo superhéroe de Marvel.

"Me dijeron que (la torta) era la favorita de Benjamín. Pero como no sé donde vive, me la voy a tener que llevar", dijo ella, provocando que el niño inmediatamente se sacara su máscara y la dejara entrar a la casa.

Una escena que estuvo marcada por la ternura de ambos personajes, que, de seguro, comenzarán una relación cercana.

