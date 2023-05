"Cómo puede existir tanta maldad": El descargo de la exniñera de Chino Ríos tras maliciosos comentarios del extenista

30 may. 2023 - 14:00 hrs.

Alba Estrada, la exniñera de Marcelo Ríos, respondió, a través de sus redes sociales, al malicioso mensaje que dejó el extenista en una publicación de Instagram.

Desde hace unas semanas, la mujer sufre un complicado estado de salud luego de haber sido atacada por un perro y recibir serias lesiones en una de sus piernas.

Ir a la siguiente nota

¿Cuál fue el comentario del Chino Ríos?

En una de las publicaciones en las que se actualizaba el estado de salud de Alba, el extenista escribió un comentario que fue duramente criticado por los seguidores de Estrada.

"Eso se llama karma, la gente que actúa mal en la vida le pagan con ese tipo de cosas y ojalá —el accidente— no haya sido en la bicicleta que le robaron a la Isi", escribió el exdeportista.

"Quedé atónita"

Ante las palabras de su exjefe, la niñera tuvo una respuesta y señaló que el mensaje de Ríos está "lleno de maldad".

"Les juro que quedé atónita, no les miento lo mucho que lloré, me sentí agredida, irrespetada (sic) y poco valorada, pensaba cómo puede haber gente tan desagradecida en la vida, cómo puede existir tanta maldad en la mente de una persona, y no cualquiera, él, el papá de 5 niños a quienes los llené de amor por tantos años", escribió la mujer.

Alba estrada entregó detalles sobre su relación con los hijos de Ríos, a los que cuidaba constantemente.

"Me importa una m.... porque esta que soy, va a seguir siendo hasta el fin de mis días. No me arrepiento de absolutamente nada de que lo viví al lado de esos cinco niños", escribió. "Solo me queda decirle a don Marcelo, tiene toda la razón, el karma existe, de eso estoy completamente segura...", concluyó la mujer.

Revisa toda la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Estrada (@albaestrada1234)

Todo sobre Marcelo Ríos