"Andaban con pistolas": Memo Bunke contó cómo fue el portonazo que sufrió

30 may. 2023 - 12:00 hrs.

El complejo momento personal por el que pasa el comediante Memo Bunke y su familia pareciera no terminar. A las largas complicaciones de salud que sufrió el artista y su esposa, se suma una nueva problemática.

La noche del lunes 29 de mayo, Bunke fue víctima de un "portonazo" a manos de dos jóvenes delincuentes.

"Me hicieron un 'portonazo' aquí afuera de la casa", explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram. "Dos cabros chicos, porque me imagino que eran menores de 18 años, andaban con pistolas, querían quitarme el auto y yo en el momento no pensé en nada más que en 'no'", detalló.

"Nos agarramos a garabato limpio y al final parece que la pistola no era de verdad, porque si no me hubieran pegado un 'tunazo'", añadió.

En el video, el comediante no aclaró si es que los delincuentes lograron llevarse su vehículo, o si él salió dañado durante la discusión, pero de todas formas, se presentó a Carabineros para poner la denuncia correspondiente.

"Así están las cosas en La Cisterna"

El comediante aprovechó la instancia para hacer un llamado al alcalde de su comuna, por los recurrentes problemas de delincuencia a los que se enfrentan.

"Así están las cosas en La Cisterna. Cuando fui a hacer la denuncia a Carabineros me dijeron 'sí, pero tenemos tan pocos carros acá'. Creo que tenían uno solo", detalló en el video de Instagram.

Es por eso que llamó al edil, Joel Olmos, a "poner un poquito más de atención a esto", concluyó.

Créditos: Instagram @memobunke

