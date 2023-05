La brutal amenaza de Eloísa a Antonia en "Hijos del Desierto"

29 may. 2023 - 23:30 hrs.

En el capítulo de este lunes 29 de mayo de "Hijos del Desierto", Eloísa González (María José Weigel) visitó a su tía Ester (Francisca Gavilán) para contarle que Hipólito Cárdenas (Rodrigo Soto) había fallecido.

Sin embargo, ese no fue el único tópico que trataron, ya que Eloísa le confesó que ya sabía que Pedro Ramírez (Gastón Salgado) y Gaspar Sanfuentes (Jorge Arecheta) son hermanos.

En ese momento, la doctora le pidió a su tía que le explicara por qué habían engañado a Gaspar, y luego fue la misma Ester quien le dijo que utilizara toda la verdad para recuperar a su hija Marianita.

Eloísa amenaza a Antonia

Antonia (Paola Volpato) le contó a Gregorio (Francisco Melo) que ella estaba detrás de la muerte del gobernador Cárdenas y le confesó sobre el fallecimiento de Eloy.

"Lo importante es que solo nos queda Ramírez para eliminar", dijo Antonia, justo antes de recibir la inesperada visita de Eloísa.

Cuando la doctora ingresó al despacho, Antonia se disponía a llamar a la policía para acusar a nuera, pero en ese momento, Eloísa realizó una inesperada amenaza.

"Vengo a recuperar a mi hija y esta vez sí que me la vas a entregar. Si no me la entregas, le voy a contar toda la verdad a Gaspar, le voy a decir que tú no eres su madre y que su hermano es Pedro Ramírez", señaló Eloísa, lo que descolocó a Antonia y Gregorio.

